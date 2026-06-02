Трамп опроверг сообщения о прекращении переговоров с Ираном

Президент США Дональд Трамп опроверг появившиеся в СМИ сообщения о том, что Иран и США несколько дней назад прекратили переговоры.

Как передает Day.Az, об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

"Фейковые новости сообщают, что Исламская Республика Иран и США прекратили общение несколько дней назад, - это ложь и ошибка. Наши разговоры продолжаются непрерывно, включая четыре дня назад, три дня назад, два дня назад, один день назад и сегодня. Куда они приведут, никогда не знаешь, но как я сказал Ирану: "Пора, так или иначе, заключить Сделку. Вы занимаетесь этим уже 47 лет, и этому больше нельзя позволять продолжаться!", - написал Трамп в Truth Social.