Азербайджан и США обсудили развитие стратегического партнерства

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов встретился с заместителем помощника государственного секретаря США и сопредседателем Стратегической рабочей группы США-Азербайджан Сонатой Коултер.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана, в ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества в рамках Хартии о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и США, расширение экономических связей, вопросы энергетической безопасности, региональной взаимосвязанности, а также другие темы, представляющие взаимный интерес.

Стороны подчеркнули важность укрепления стратегического партнерства и отметили, что первое заседание Азербайджано-американского экономического диалога, которое состоится 2 июня в Баку, внесет дополнительный вклад в развитие двустороннего сотрудничества.

Кроме того, была выражена готовность продолжить диалог по углублению экономических и торговых связей, расширению взаимодействия в энергетической и транспортной сферах, а также по вопросам содействия региональной стабильности и процветанию.