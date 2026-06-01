В SOCAR рассказали о приоритетах в области сокращения метана

Сокращение выбросов метана является одним из ключевых приоритетных направлений для SOCAR в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель вице-президента SOCAR Хикмет Абдуллаев в ходе панельных дискуссий, организованных сегодня в Баку в рамках 31-й Международной выставки "Нефть и газ Каспия".

По его словам, SOCAR определила управление и сокращение выбросов метана как одну из ключевых целей в данной сфере и в последние годы уделяет этому направлению особое внимание.

"Мы определили ряд инструментов и методологий для сокращения выбросов метана. Применение этих методологий возможно только с помощью современных технологий. В этой связи важную роль играют компании, предоставляющие технологические решения для нефтегазовой отрасли", - отметил он.

Х. Абдуллаев подчеркнул, что меры по обнаружению и устранению утечек газа (Leak Detection and Repair - LDAR) являются одними из наиболее эффективных и быстро дающих результат в этом направлении.

"Меры, реализуемые в этой сфере, как правило, относительно просты и во многих случаях являются эффективными как с операционной, так и с коммерческой точки зрения", - добавил он.

По словам представителя SOCAR, на данном этапе основное внимание компании сосредоточено на сокращении выбросов метана с использованием существующих технологий, и в этом направлении уже ведутся масштабные работы.

Х. Абдуллаев также отметил, что до внедрения любой технологии особое значение имеет повышение качества данных, связанных с выбросами.

"Это включает проведение измерений, организацию мониторинга, применение инструментов искусственного интеллекта и уточнение данных. Только после завершения процессов измерения и верификации становится возможной реализация целевых мероприятий, направленных на сокращение выбросов метана", - заявил он.