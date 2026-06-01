Азербайджан и Татарстан обсудили реализацию совместного промышленного парка

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в рамках "Бакинской энергетической недели" встретился с заместителем премьер-министра, министром промышленности и торговли Татарстана Олегом Коробченко.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство экономики, на встрече было особо отмечено укрепление торгово-экономического сотрудничества, а также дальнейшее усиление партнерских отношений между деловыми кругами сторон.

Кроме того, был обсуждены вопросы, связанные с реализацией проекта Совместного промышленного парка, продвижением взаимодействия в энергетической сфере, а также проведением очередного заседания Совместной межправительственной комиссии.

Состоялся обмен мнениями по расширению двусторонних связей сторон.