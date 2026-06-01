Уникальная деревня на Фарерских островах

Небольшая деревня Джегв, расположенная на Фарерских островах, привлекает туристов своей необычной природной гаванью, которая находится прямо в узком скалистом каньоне.

поселение считается одним из самых живописных мест архипелага.

Здесь проживает всего около 30-50 человек, что позволяет сохранить традиционный уклад жизни и особую атмосферу уединения.