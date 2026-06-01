Какой будет погода в Азербайджане завтра?

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, вечером возможен кратковременный дождь. Ночью и утром местами прогнозируется туман. Северо-западный ветер, который с утра будет временами усиливаться, к вечеру постепенно ослабеет.

Температура воздуха ночью составит 15-18 градусов тепла, днем - 19-23 градуса. Атмосферное давление понизится с 762 до 758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью достигнет 70-75 процентов, днем - 55-60 процентов.

В районах Азербайджана в основном будет без осадков, однако с утра в северных и западных районах местами ожидаются осадки. В отдельных местах дожди могут кратковременно усилиться, возможны грозы и град. Ночью и утром местами будет туман. Западный ветер временами усилится.

Температура воздуха в районах ночью составит 12-17 градусов тепла, днем - 23-28 градусов. В горных районах ночью ожидается 6-11 градусов тепла, днем - 13-18 градусов, местами воздух прогреется до 20-25 градусов.

