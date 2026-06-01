Названо количество мин, обезвреженных в Карабахе за май

В мае на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана было обнаружено и обезврежено 111 противотанковых мин, 173 противопехотные мины и 1537 неразорвавшихся боеприпасов.

Как передает Day.Az, об этом говорится в ежемесячном отчете Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) о гуманитарных операциях по разминированию, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.

Отмечается, что за прошедший месяц было очищено 7520,2 гектара территории от мин.

Следует отметить, что операции по разминированию проводились ANAMA, Министерством обороны, Министерством по чрезвычайным ситуациям (МЧС), Государственной пограничной службой (ГПС), а также четырьмя частными компаниями на территориях Тертерского, Агдеринского, Кяльбаджарского, Агдамского, Ходжалинского, Ханкендинского, Шушинского, Ходжавендского, Лачинского, Физулинского, Джабраильского, Губадлинского и Зангиланского районов, а также в освобожденных от оккупации селах Баганыс-Айрым, Ашагы Аскипара, Хейрымлы и Гызылхаджылы Газахского района.