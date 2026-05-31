Китайские школьники построили самый большой в мире радиоуправляемый бумажный самолет.

Как передает Day.Az, команда работала над созданием гигантского самолета почти шесть месяцев, постоянно проводя эксперименты и доработки конструкции.

Самолет обладает впечатляющими параметрами: размах крыльев составляет 6,06 метра, а длина фюзеляжа - 5,06 метра, что делает его крупнейшим в своём классе.