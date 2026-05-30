Турция приняла на вооружение "умную" донную мину MALAMAN.

Как передает Day.Az, со ссылкой на турецкие СМИ, мина оснащена акустическими, магнитными и барометрическими датчиками, что позволяет ей обнаруживать и классифицировать цели на значительных расстояниях и глубинах. Также предусмотрена функция распознавания "свой-чужой".

Глубина установки составляет от 5 до 100 метров, длина - около 1,8 метра, диаметр - 533 мм, что делает ее совместимой с торпедными аппаратами. Вес боеприпаса - примерно 600 кг, корпус выполнен из малозаметного композитного материала.

MALAMAN может применяться с кораблей, подводных лодок (включая тип Reis), авиации и беспилотных летательных аппаратов. По данным СМИ, это усиливает возможности Турции по контролю морских акваторий в рамках концепции "Голубая родина".