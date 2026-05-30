Трансфер Энтони Гордона вошел в историю "Барселоны"

Переход Энтони Гордона из "Ньюкасла" в "Барселону" вошел в число самых дорогостоящих трансферов в истории каталонского клуба.

по информации СМИ, сумма сделки может достигнуть 80 миллионов евро.

Трансфер английского футболиста стал седьмым по стоимости в истории "Барселоны" и крупнейшим для клуба с 2019 года, когда каталонцы приобрели Антуана Гризманна у мадридского "Атлетико".

На данный момент самыми дорогими покупками "Барселоны" остаются Усман Дембеле (148 млн евро), Филиппе Коутиньо (135 млн), Антуан Гризманн (120 млн), Неймар (88 млн), Френки де Йонг (86 млн) и Луис Суарес (81,7 млн).

В прошлом сезоне Гордон провел за "Ньюкасл" 46 матчей во всех турнирах, отметившись 17 голами и пятью результативными передачами. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 60 миллионов евро.