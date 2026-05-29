Беспилотник врезался в жилой дом в городе Галац на востоке Румынии.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространила Инспекция по чрезвычайным ситуациям Румынии.

Согласно информации, в момент столкновения произошёл взрыв, после чего в одной из квартир возник пожар. В результате происшествия были эвакуированы около 70 жителей здания. Часть из них покинула дом самостоятельно.

По предварительным данным, взрывное устройство, находившееся на беспилотном летательном аппарате, полностью сдетонировало. Женщина и 14-летний подросток, находившиеся в квартире, где возник пожар, смогли покинуть опасную зону.

По данным службы скорой помощи, женщина получила ожоги первой степени, а у подростка был зафиксирован сильный приступ паники. Оба пострадавших госпитализированы.

Причины происшествия расследуются.