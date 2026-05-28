И нашим, и вашим - чем для Армении может закончиться игра с Россией

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Госсекретарь США Марко Рубио приземлился в Ереване несколько дней назад с тем самым выражением лица, с каким американские государственные мужи обычно ступают на землю стран, которые нуждаются в них куда больше, чем они - в этих странах.

Пожали руки. Произнесли ритуальные заклинания о "демократии", "суверенитете" и "евроатлантическом пути". Армянская сторона, судя по всему, осталась в полном восторге.

Пашинян переписывается с Трампом, обнимается с Макроном, принимает Рубио - и в то же самое время греется российским газом по цене 177,5 доллара за тысячу кубометров.

Именно такая цена зафиксирована и действует за последний месяц 2026 года - апрель. Фиксированная, льготная, почти дармовая по нынешним мировым меркам.

Два этих факта существуют одновременно. В одной и той же реальности. В одной и той же стране.

Армяне называют это "многовекторностью".

Наблюдательные люди называют это иначе.

Они называют это классической, древней, высокопрофессиональной игрой в "и нашим, и вашим", когда ты публично плюешь в руку, которая тебя кормит, а ночью тихонько к ней приникаешь, чтобы не замерзнуть. Когда продаешь свой "европейский выбор" на словах и продолжаешь жить за счет русской энергетической иглы на деле.

Это не политика. Это высокий класс геополитической проституции, возведенный в ранг государственной стратегии. И самое циничное - все участники спектакля прекрасно понимают, что происходит. Просто продолжают улыбаться на камеру.

Однако не сам визит интересен - визиты приходят и уходят. Интересно другое: что может сделать Россия, когда терпение иссякнет? Какие именно рычаги находятся в ее распоряжении? Почему она их не задействует? А главное - когда это изменится? Вот это - настоящий вопрос, от ответа на который зависит, останется ли армянский "стратегический разворот" красивым политическим жестом или превратится в экономическую катастрофу для страны, треть граждан которой живет за чертой бедности.

Начнем с цифр, потому что цифры не лгут, даже когда политики предпочитают их не замечать. Армения потребляет около 2,5-2,8 млрд кубометров природного газа в год. Практически весь этот объем поступает из России через единственный трубопровод, пролегающий по территории Грузии. "Газпром Армения" контролирует около 80% газораспределительной сети страны. Перекрыть вентиль, поднять цену до рыночной отметки, сослаться на "технические неполадки" - любой из этих сценариев поставит армянскую коммунальную систему на колени уже через несколько недель. Для понимания масштаба: природный газ обеспечивает около 60% первичного энергопотребления Армении. Никакой альтернативной инфраструктуры не существует. Строительство хотя бы минимальной СПГ-инфраструктуры требует лет и миллиардов долларов - денег, которых у Еревана нет. Никакие американские заверения в дружбе не согреют армянские дома зимой.

Теперь - Мецамор. Армянская атомная электростанция, построенная еще в советское время, запущенная в 1976 году, остановленная после землетрясения 1988 года и - вот курьез истории - вновь запущенная в 1995-м под давлением энергетического коллапса. Станция работает на реакторах типа ВВЭР-440, и единственным поставщиком ядерного топлива для этого типа реакторов в мире является "Росатом". Мецамор производит около 30-36% всей электроэнергии страны. Станция давно исчерпала первоначальный проектный ресурс, работает на продленном сроке, требует постоянного технического сопровождения российских специалистов. Сам "Росатом" участвует в программах модернизации станции - программах, которые в любой момент можно заморозить. Европейский союз уже несколько лет настаивает на закрытии Мецамора, называя ее "самой опасной АЭС на постсоветском пространстве" - именно потому, что станция не соответствует современным нормам безопасности. Армения не закрывает, потому что без нее треть страны окажется без электричества. Россия это прекрасно знает.

За горами - медь. Зангезурский медно-молибденовый комбинат является крупнейшим промышленным предприятием Армении и обеспечивает, по различным оценкам, около 25-30% всей экспортной выручки страны. Медь занимает первое место в армянском экспортном ассортименте - опережая коньяк, ювелирные изделия и все остальное, о чем принято говорить. Структура собственности в горнодобывающей отрасли страны исторически предполагает участие постсоветского капитала. Россия располагает инструментарием экономического давления на ключевых акционеров и операторов. Достаточно заблокировать один экспортный маршрут, организовать плановые проверки, надавить на логистические цепочки - и главная экспортная артерия армянской экономики начнет давать перебои.

Переводы - тема, о которой не принято говорить вслух, но которая определяет реальную экономику страны. По данным Всемирного банка, объем денежных переводов в Армению в отдельные годы достигал 15-18% ВВП. Значительная их доля - из России, где, по оценкам экспертов, проживает от 1,5 до 2,5 миллиона этнических армян. В 2022 году произошел статистический парадокс: из-за массового переезда россиян в Армению после начала войны ВВП страны вырос примерно на 12,6% - один из лучших показателей на постсоветском пространстве. Армения заработала на российских бедах. Теперь - демонстративно разворачивается к Западу. Российская сторона это видит и помнит. Ужесточение систем денежных переводов, введение ограничений через платежную инфраструктуру, давление на банки - все это технически несложно и политически объяснимо соображениями "финансовой безопасности".

Торговые связи дополняют картину. Россия входит в тройку крупнейших торговых партнеров Армении. Армянский коньяк - а это около 70% экспорта алкогольной отрасли - ориентирован прежде всего на российский рынок. Свежие фрукты, консервация, ювелирные изделия - туда же. В 2006 году Москва закрыла рынок для грузинских вин и молдавских товаров буквально за несколько дней - просто сославшись на "фитосанитарные нарушения". Грузия тогда потеряла около 60 миллионов долларов ежегодного экспорта. Молдова - сопоставимые суммы. Прецедент задокументирован, методология отработана. Армения не сильнее Грузии, а Ереван не ближе к Тбилиси по степени реальной экономической независимости от Москвы.

Государственная граница - отдельный сюжет, который армянская сторона предпочитает замалчивать. По двустороннему договору, подписанному в 1992 году, российские пограничники несли службу на армянских участках границы с Ираном и Турцией. Вывод этих подразделений - который уже частично начался на фоне охлаждения отношений - создает реальный операционный вакуум. Армянские пограничные силы не располагают ни достаточной численностью, ни современной инфраструктурой слежения, ни техническим оснащением, необходимым для полноценного контроля горных участков. Россия может ускорить этот процесс, сделав его болезненным - или, напротив, провести показательные учения на 102-й военной базе в Гюмри, где дислоцированы около 3-5 тысяч военнослужащих, системы ПВО С-300В, тяжелая бронетехника и оперативно-тактические ракетные комплексы. Демонстрация силы у стен армянских городов - без единого выстрела - стоит больше тысячи дипломатических нот.

Перед нами шесть рычагов. Газ. Атомная энергия. Горная добыча. Переводы. Торговля. Военное присутствие. Каждый из них способен причинить Армении ощутимую, измеримую боль. Совокупность всех шести - это управляемая катастрофа. Почему же Москва не нажимает? Молчит, наблюдает, периодически выражает "озабоченность" - и не делает ничего конкретного?

Российская логика здесь холодная и расчетливая. Жесткое публичное давление немедленно создает нарратив, которого Вашингтон и Брюссель ждут как подарка: "Москва карает Армению за стремление к свободе". Именно за этим туда и прилетал Рубио - выстраивать эту картинку. Любой российский "рычаг", примененный открыто, превратится в мощнейший западный медиапродукт, в аргумент для новых траншей военной помощи, в обоснование ускоренного евроатлантического сближения. Россия понимает: рычаг, примененный прежде времени, теряет половину своей силы. Рычаг, о котором просто знают - это постоянное, бессрочное давление.

Армянское вероломство по отношению к России не является новостью для Москвы: оно системно, циклично и хорошо задокументировано. В 1918 году, едва Россия погрузилась в революционный хаос, Армения немедленно переориентировалась на британский протекторат. В советское время армянская диаспора в США активно работала в антисоветских структурах, пока советская Армения получала московские субсидии. После 1991 года - немедленный запрос к России как гаранту безопасности против Азербайджана. Сегодня, когда Азербайджан восстановил суверенитет над Карабахом военным путем, эта функция России для Еревана исчерпана.

Москва это тоже понимает. Именно поэтому она не устраивает публичного скандала - и именно поэтому не спешит тратить рычаги зря. Красная черта обозначена, хотя нигде не написана: реальные переговоры о членстве в НАТО или размещение американской военной инфраструктуры на армянской территории. Если Ереван подойдет к этой черте - газ, атом, медь, переводы и граница будут задействованы последовательно и жестко. Прецедент 2006 и 2009 годов с Украиной показывает: Москва умеет делать это технично, с минимальными формальными основаниями и максимальным практическим эффектом.

Пашинян с упоением продает сказку про "исторический демократический выбор". Красиво звучит. Почти как стихи для западных журналистов.

А реальность - голая, злая и очень холодная.

Американская диаспора исправно отстегивает десятки миллионов долларов в год на ANCA и Армянскую ассамблею. За эти деньги в Вашингтоне покупают сладкие речи, фото с конгрессменами и громкие аплодисменты. Слова - куплены.

А вот реальной альтернативы нет вообще: ни газовой трубы в обход России, ни запасного поставщика ядерного топлива, ни рынков, готовых в тех же объемах жрать армянский коньяк и медь. Ничего. Пустота.

Рубио уехал. Трамп написал теплые слова. Европейцы похлопали в ладоши. Все. Спектакль окончен.

Слова весят ровно столько, сколько стоит бумага, на которой их напечатали. А реальность весит тоннами.

Реальность - это газ при минус двадцати. Реальность - это атомный реактор, который доживает последние дни без российского топлива. Реальность - это два с половиной миллиона армян в Москве, чьи переводы до сих пор не дают половине страны сдохнуть с голоду.

Пашинян затеял стратегический разворот, не имея ни стратегии, ни глубины, ни единой подушки безопасности. Он прыгает в пропасть, красиво размахивая европейским флажком.

Москва молчит, потому что тишина - это самое страшное оружие. Самое терпеливое, самое точное и самое беспощадное.

И когда иллюзии окончательно рухнут, этот молчаливый ответ будет услышан очень громко.