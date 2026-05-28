День независимости Азербайджана отмечен в Мадриде

При организации посольства Азербайджанской Республики в Королевстве Испания в городе Мадрид состоялся официальный прием, посвященный 28 Мая - Дню независимости Азербайджанской Республики.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на посольство.

В мероприятии приняли участие глава Главного управления по делам Северной Америки, Восточной Европы, Азии и Тихоокеанского региона Министерства иностранных дел, Европейского союза и сотрудничества Испании Луис Фонсека Санчес, другие высокопоставленные дипломаты министерства, представители различных госструктур в составе правительства Испании, члены парламента, сенаторы, представители аккредитованного в стране дипкорпуса и международных организаций, многочисленные послы, официальные лица муниципалитета города Мадрид, представители академических кругов и мозговых центров, представители деловых кругов, НПО и медиа-структур, а также члены азербайджанской общины.

Вначале прозвучали государственные гимны Азербайджана и Испании.

Затем выступивший на мероприятии чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Королевстве Испания Рамиз Гасанов рассказал об исторической значимости 108-й годовщины создания Азербайджанской Демократической Республики. Посол отметил, что наша страна, будучи политическим и духовным преемником Азербайджанской Демократической Республики, созданной 28 мая 1918 года и ставшей первой парламентской республикой на Востоке, сегодня успешно продолжает приверженность принципам суверенитета, светскости и демократического управления.

Было доведено до внимания, что, несмотря на деятельность в течение всего 23 месяцев, Азербайджанская Демократическая Республика создала важное наследие в сфере демократического государственного строительства, предприняла передовые для своего времени шаги, такие как предоставление женщинам избирательного права, и заложила основу первой многопартийной парламентской традиции в тюркском мире.

Посол в своем выступлении подчеркнул, что восстановившая в 1991 году государственную независимость Азербайджанская Республика за прошедший период добилась важных достижений в направлении укрепления внутренней стабильности, обеспечения социально-экономического развития, расширения международного сотрудничества и реализации независимой политики, основанной на национальных интересах.

Было отмечено, что Азербайджан в настоящее время, как одно из ведущих государств региона, выступает с важными инициативами в сферах энергетической безопасности, транспортно-коммуникационных проектов, гуманитарного сотрудничества, межкультурного диалога и международной безопасности.

В ходе выступления было доведено до внимания, что полное восстановление Азербайджаном своей территориальной целостности и суверенитета создало новые реалии для устойчивого мира и стабильности в регионе. Касаясь процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, посол Рамиз Гасанов отметил, что, несмотря на продолжавшийся долгие годы конфликт, при наличии сильной политической воли и международной поддержки возможно достижение устойчивого мира.

В данном контексте было подчеркнуто, что Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев за свои усилия в направлении продвижения мира между Азербайджаном и Арменией в текущем году был удостоен премии "Герника за мир и примирение", имеющей особое моральное и символическое значение для испанского общества. Было отмечено, что азербайджанский народ, переживший тяжелые последствия войны, хорошо понимает ценность мира, безопасности и взаимопонимания.

Р.Гасанов также довел до внимания, что отношения между Азербайджаном и Испанией в последние годы развиваются по восходящей динамике. Было отмечено, что визиты в Азербайджан председателя парламента Испании Франсины Арменголь, государственного секретаря по иностранным и глобальным делам правительства Испании Диего Мартинеса Белио, проведение в Мадриде второго стратегического диалога по азербайджано-испанскому экономическому сотрудничеству, а также интенсифицирующееся сотрудничество в сфере культуры, образования и гуманитарной области внесли важный вклад в еще большее расширение связей.

Принявший участие в мероприятии в качестве главного гостя от имени правительства Испании Луис Фонсека Санчес поздравил правительство и народ Азербайджана с Днем Независимости, выразив удовлетворение развитием отношений между двумя странами.

Культурная программа, организованная в рамках официального приема, была встречена участниками с большим интересом. Особый колорит мероприятию придало совместное выступление известного исполнителя на таре Ибрагима Бабаева, представившего богатое музыкальное наследие Азербайджана в современной интерпретации, и солистки и художественного руководителя танцевальной группы Cazorla, известной испанской танцовщицы фламенко Кристины Касорлы. Синтез азербайджанской музыки с танцем фламенко был встречен гостями аплодисментами.

В завершение мероприятия гостям были представлены образцы азербайджанской национальной кухни, а также продемонстрированы различные издания и брошюры, отражающие богатую культуру, историю и туристический потенциал нашей страны.

Наряду с этим, 28 мая 2026 года по инициативе Посольства и при поддержке Мадридского городского совета фонтан "Сибелес", считающийся одним из известных исторических символов Испании, вновь будет подсвечен цветами азербайджанского флага.