Президент Ильхам Алиев: Сегодня мы живем спокойно, как народ-победитель и как государство-победитель

Сегодня мы живем спокойно, как народ-победитель и как государство-победитель. Это источник огромной гордости.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с жителями в селе Бёюк Галадереси Шушинского района.

"В короткие сроки проведена масштабная строительно-восстановительная работа, и это тоже для народа, чтобы люди поскорее вернулись, спокойно жили и чувствовали себя здесь очень комфортно, в безопасности, строили и созидали, растили детей, заботились о старших и наслаждались жизнью", - добавил глава государства.