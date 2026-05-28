У Белого дома готовят площадку для UFC

На Южной лужайке Белого дома активно монтируют временную арену для боев UFC.

Как передает Day.Az, кадры подготовки распространились в сети.

Ожидается, что турнир пройдет 14 июня на территории резиденции американских лидеров в Вашингтоне - впервые в истории. Мероприятие приурочено к 80-летию Дональда Трампа, а также ко Дню независимости США.

Главным событием вечера должен стать бой чемпиона UFC в легком весе Илии Топурии против американца Джастина Гэтжи.