У Белого дома готовят площадку для UFC

https://news.day.az/world/1837878.html
На Южной лужайке Белого дома активно монтируют временную арену для боев UFC.
Как передает Day.Az, кадры подготовки распространились в сети.
Ожидается, что турнир пройдет 14 июня на территории резиденции американских лидеров в Вашингтоне - впервые в истории. Мероприятие приурочено к 80-летию Дональда Трампа, а также ко Дню независимости США.
Главным событием вечера должен стать бой чемпиона UFC в легком весе Илии Топурии против американца Джастина Гэтжи.
