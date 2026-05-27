Откуда у армян иранская ПВО?

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация об иранском ПВО в Ереване.

Day.Az представляет публикацию:

На репетиции парада, который завтра состоится в Ереване, журналисты обнаружили иранские комплексы ПВО Majid.

Забавно, что буквально пару дней назад министр обороны Армении заявлял, что "на параде будет только армянская техника". И не нашлось ни одного человека, который объяснил бы Сурену Папикяну, что если купил - то оно твое, но это не означает, что ты это купленное произвел.

К слову, про покупку. Судя по всему, эти ПВО - часть сделки на полмиллиарда долларов между Арменией и Ираном. СМИ писали о ней в прошлом году, сама сделка в строжайшей секретности была заключена еще летом 2024 года.

Чем еще иранцы накачали армянскую армию, пока неизвестно.