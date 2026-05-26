Развитие инфраструктуры остается ключевым фактором роста инвестиционной привлекательности Sea Breeze

Развитие инфраструктуры является одним из основных факторов, обеспечивающих долгосрочную ценность недвижимости и инвестиционную привлекательность проекта Sea Breeze. Идея развития побережья как масштабного курортного пространства возникла задолго до начала реализации проекта.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил президент Agalarov Development и основатель города-курорта Sea Breeze Эмин Агаларов в ходе сессии "Новая география инвестиций".

Он отметил, что одним из главных преимуществ Sea Breeze является постоянное расширение инфраструктуры вокруг уже введенных в эксплуатацию объектов.

"Человек, который приобрел недвижимость здесь десять лет назад, сегодня получил доступ к совершенно другому уровню инфраструктуры. Тот, кто покупает недвижимость сейчас, через несколько лет также увидит значительное развитие окружающей среды", - сказал предприниматель.

По словам основателя проекта, на территории продолжается создание новых общественных пространств и сервисов. Планируется дальнейшее привлечение международных гостиничных операторов, развитие ресторанного направления, расширение социальной инфраструктуры, включая образовательные и медицинские объекты.

Э.Агаларов подчеркнул, что развитие инфраструктуры напрямую влияет на капитализацию недвижимости и формирует дополнительную ценность для владельцев.