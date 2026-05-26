https://news.day.az/society/1837363.html Мужчина с ножом домогался женщины на бульваре - ВИДЕО Распространены кадры инцидента, произошедшего на территории бульвара 22 мая. Как сообщает Day.Az, на видео запечатлено, как 47-летний мужчина совершает непристойные действия в отношении молодой женщины на территории бульвара. Во время происшествия находившийся поблизости молодой человек попытался помочь женщине.
Подозреваемый достал имевшийся при нем нож, однако женщина и молодой человек, оказавший ей помощь, смогли покинуть место происшествия.
В результате мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, мужчина был задержан. Сообщается, что при нем были обнаружены несколько колюще-режущих предметов.
По факту ведется расследование.
