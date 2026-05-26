МЧС будет работать в усиленном режиме в праздничные дни

Министерство по чрезвычайным ситуациям будет работать в усиленном режиме в связи с праздником Гурбан байрамы и Днем независимости.

Как сообщили Day.Az в МЧС, соответствующий приказ подписал министр по чрезвычайным ситуациям генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров.

Согласно приказу, в связи с праздником Гурбан байрамы и 28 Мая - Днем независимости, соответствующим структурным подразделениям и учреждениям министерства даны поручения с целью обеспечения оперативного реагирования на возможные чрезвычайные происшествия в нерабочие дни, быстрого устранения их возможных последствий, а также более надежного обеспечения безопасности жизни и деятельности граждан.