В Азербайджане этот рабочий день будет коротким

В Азербайджане 26 мая будет сокращенным рабочим днем.

Как сообщает Day.Az, в связи с празднованием Гурбан байрамы 27 и 28 мая, 26 мая по всей стране будет считаться сокращенным рабочим днем.

Согласно Трудовому кодексу, рабочий день, предшествующий праздничному, сокращается на один час.

По этой причине 26 мая в государственных и частных учреждениях рабочее время будет на один час короче по сравнению с обычными днями.

Отметим, что 27, 28, 29, 30 и 31 мая будут нерабочими днями подряд.