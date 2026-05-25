https://news.day.az/society/1837209.html
В Азербайджане этот рабочий день будет коротким
В Азербайджане 26 мая будет сокращенным рабочим днем.
Как сообщает Day.Az, в связи с празднованием Гурбан байрамы 27 и 28 мая, 26 мая по всей стране будет считаться сокращенным рабочим днем.
Согласно Трудовому кодексу, рабочий день, предшествующий праздничному, сокращается на один час.
По этой причине 26 мая в государственных и частных учреждениях рабочее время будет на один час короче по сравнению с обычными днями.
Отметим, что 27, 28, 29, 30 и 31 мая будут нерабочими днями подряд.
