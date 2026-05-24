В Азербайджане произошло землетрясение
В Джалилабадском районе произошло землетрясение магнитудой 3,2.
Как сообщили Day.Az в Республиканском центре сейсмологической службы, землетрясение произошло в 07:52 по местному времени на глубине 28 км.
Землетрясение не ощущалось.
