В США назвали ожидания от Ирана

Вашингтонская администрация ожидает, что иранская сторона в течение нескольких дней одобрит соглашение о мире.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил корреспондент американского портала Axios и 12-го канала израильского телевидения Барак Равид.

Как он написал в X, источник из числа сотрудников администрации США уточнил, что "соглашение с Ираном не будет подписано сегодня". По сведениям журналиста, стороны еще не достигли договоренностей "по нескольким деталям". "Все еще идут переговоры о некоторых элементах сделки", - добавил он.

"Некоторые формулировки важны для нас, некоторые формулировки важны для них", - привел журналист слова американского чиновника о консультациях с властями Ирана. По сведениям Равида, американская сторона ожидает, что "потребуется несколько дней на получение всех одобрений" сделки властями Ирана. "Как мы понимаем, верховный лидер исламской республики Моджтаба Хаменеи одобрил общие контуры сделки, но станет ли это окончательным соглашением - этот вопрос все еще остается открытым", - отметил источник в администрации США.

Лидер США Дональд Трамп в субботу заявил, что проект будущего соглашения с Ираном в целом согласован. Он сообщил, что провел телефонный разговор с лидерами Бахрейна, Египта, Иордании, Катара, ОАЭ, Пакистана, Саудовской Аравии и Турции и обсудил с ними проект меморандума о взаимопонимании в рамках сделки о мире с Ираном.