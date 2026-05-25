Трамп о возможном возвращении США к боевым действиям в случае краха переговоров

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном продолжаются в позитивном ключе, и призвал к достижению широкомасштабного политического соглашения на Ближнем Востоке.

Как передает Day.Az, глава Белого дома разместил соответствующую публикацию на платформе "Truth Social".

Он отметил, что переговоры с Исламской Республикой Иран идут хорошо, и в итоге либо будет достигнуто великое соглашение для всех, либо не будет никакого соглашения.

"В противном случае мы вернемся на поле боя, причем более масштабно и мощно, чем прежде. Этого никто не хочет", - подчеркнул Трамп.

Президент США также сообщил, что в ходе обсуждений с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом, Президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, Эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, Президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, королём Иордании Абдаллой II, королём Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой и другими региональными лидерами он поднял вопрос о расширении "Соглашений Авраама".

По его словам, после той работы, которую США проделали для создания сложного дипломатического баланса в регионе, крайне важно, чтобы страны региона присоединились к "Соглашениям Авраама" по крайней мере одновременно.

Трамп отметил, что Саудовская Аравия, Катар, Пакистан, Турция, Египет и Иордания должны быть готовы присоединиться к этой инициативе. Он напомнил, что Объединённые Арабские Эмираты и Бахрейн уже являются участниками соглашения.

"Эти соглашения могут впервые за последние пять тысяч лет принести на Ближний Восток реальную силу, могущество и мир", - добавил он.