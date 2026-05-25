В Баку изменится график движения метро

В связи с Гурбан байрамы и Днем независимости с 27 по 31 мая в Бакинском метрополитене изменится график движения поездов.

Об этом Day.Az сообщили в Бакинский метрополитен.

Согласно информации, с учетом необходимых резервных мер в указанные даты интервал движения поездов по направлению "28 Мая - Ахмедлы" и обратно составит 2 минуты 30 секунд, а на участке "Ази Асланов - Ахмедлы" - 7 минут.

На фиолетовой линии движение поездов будет организовано по графику выходных дней. На участке "Джафар Джаббарлы - Хатаи" продолжит действовать текущий график движения.

В направлении "Бакмил" и обратно движение поездов будет регулироваться по субботнему расписанию.

На станциях усилят общий контроль, а также выделят дополнительный персонал согласно графику дежурств.

Резервные поезда будут находиться в готовности и при необходимости выйдут на линию.