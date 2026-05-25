Компании США примут участие в Бакинском энергофоруме

Крупные нефтегазовые компании из США проявили интерес к участию в Бакинский энергетический форум и ожидается их активное участие в мероприятии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила руководитель проекта Бакинской энергетической недели Наиля Алиева на пресс-конференции, посвященной Бакинской энергетической неделе и выставке TransLogistica Caspian.

По ее словам, Бакинская энергетическая неделя объединяет 31-ю Международную выставку "Нефть и газ Каспия", 14-ю Международную выставку Caspian Power и 31-й Бакинский энергетический форум.

"В этом году участие в Бакинской энергетической неделе подтвердили 274 компании из 45 стран.

При этом 35 процентов участников впервые примут участие в выставке и форуме", - сказала она.

По ее словам, Германия и Россия будут представлены национальными павильонами.

Руководитель проекта отметила, что среди участников и спонсоров мероприятия - ABB, BP, ExxonMobil, Nobel Energy, SLB, TotalEnergies, Türkiye Petrolleri, Axpo и другие международные компании.

Она также сообщила, что официальным банком мероприятия является PASHA Bank, официальным автомобильным спонсором - компания Azəri-Yurd, интеллектуальным партнером форума выступает Boston Consulting Group, а консультативным партнером - Deloitte.