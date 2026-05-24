Samsung поставит чужие дисплеи на свой флагман ради $5

Samsung рассматривает возможность использования OLED-дисплеев китайской компании BOE в некоторых версиях базового Galaxy S27.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает GizmoChina.

По информации источников, причиной возможного решения может стать снижение затрат на производство. Панели BOE, как утверждается, обходятся примерно на $5 дешевле аналогов от Samsung Display. При выпуске миллионов устройств такая разница способна обеспечить компании заметную экономию.

При этом Samsung Display, как ожидается, сохранит статус основного поставщика экранов, а BOE будет выступать дополнительным партнером. Samsung уже использует дисплеи сторонних производителей, включая TCL CSOT, в некоторых смартфонах среднего сегмента, однако появление BOE в флагманской линейке Galaxy S может стать более заметным изменением.

Также сообщается, что базовая версия Galaxy S27 может получить более старый набор OLED-материалов. Предположительно, это также связано со стремлением сократить производственные расходы.

Рост затрат на компоненты, включая DRAM-память, усиливает давление на производителей смартфонов и заставляет их искать способы оптимизации расходов. При этом дисплеи остаются одной из сильных сторон устройств Samsung, поэтому часть пользователей может обратить внимание на возможные различия между панелями от разных поставщиков.

Ожидается, что серия Galaxy S27 будет представлена в начале 2027 года.