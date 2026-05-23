Как формируются цены на билеты AZAL?

Формирование цен на билеты AZAL осуществляется в соответствии с международными авиационными стандартами.

Как передает Day.Az, об этом сказал председатель совета директоров AZAL Самир Рзаев в интервью телеканалу АзТВ и агентству АПА.

"Мы всегда в полной мере понимаем обеспокоенность наших пассажиров и стараемся оказывать поддержку в вопросе цен на билеты. Эта тема остается в центре нашего внимания. Однако, считаю, что сравнивать AZAL с лоукостерами - не совсем корректный подход, поскольку AZAL не позиционирует себя как бюджетная авиакомпания.

Формирование цен осуществляется в соответствии с международными авиационными стандартами, и AZAL в этом вопросе руководствуется подходами и принципами, которые применяют ведущие мировые авиаперевозчики", - сказал он.

По его словам, на стоимость авиабилетов влияет несколько ключевых факторов.

"В первую очередь это количество пассажиров на рейсе, время, оставшееся до даты вылета, а также текущая динамика спроса и предложения на рынке. Все эти параметры анализируются в соответствии с международной авиационной практикой, и именно на их основе формируется цена.

"Для пассажира наиболее важны прозрачность и доступность цен. Поэтому мы расширяем возможности раннего бронирования, проводим акции, внедряем решения по оплате в рассрочку и предлагаем более удобные варианты выбора.

Кроме того, мы предоставляем пассажирам альтернативные возможности. В Международном аэропорту Гейдар Алиев рейсы по различным направлениям выполняют 40 авиакомпаний, из которых 15 являются лоукостерами. Согласно статистике, в 2025 году услугами бюджетных авиакомпаний, работающих в нашем аэропорту, воспользовались 1,7 миллиона пассажиров. В целом за прошлый год все авиакомпании обслужили более 3,5 миллиона пассажиров", - сказал председатель совета директоров.

Самир Рзаев отметил, что доля AZAL в пассажиропотоке Международного аэропорта Гейдар Алиев составляет 49%, тогда как 51% приходится на иностранные авиакомпании.

"Также хотел бы отметить, что одной из наших ключевых целей является содействие развитию туризма в Азербайджане. Сегодня Международный аэропорт Гейдар Алиев открыт для сотрудничества с другими авиакомпаниями и их запросами, и мы готовы предоставлять необходимые льготы. Наша основная цель - увеличить объем пассажирских перевозок и число туристов, приезжающих в Азербайджан", - добавил он.