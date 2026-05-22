Таджикистан изучает опыт Азербайджана в привлечении инвестиций

Таджикистан активно изучает опыт Азербайджана в сфере привлечения инвестиций и технологий.

Как передает Day.Az, об этом в пятницу в эксклюзивном интервью Trend сказал заместитель генерального директора государственного унитарного предприятия "Таджинвест" Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан Давлат Хабибов на полях Азербайджано-таджикистанского бизнес-форума, прошедшего в Баку.

"Азербайджан показал, как можно успешно развиваться с привлечением внутренних и международных инвестиций, а также современных технологий, находя свое место на региональных и международных рынках", - сказал он.

По его словам, инвестиционное и торгово-экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Таджикистаном выходит на новый уровень и постепенно наполняется практическими проектами в промышленности, инвестициях, торговле и туризме.

Он отметил, что основой развития отношений являются исторически сложившиеся дружественные и добрососедские связи между двумя странами.

"Наши страны всегда имели дружественные и добрососедские отношения. Политика государств и личная дружба глав государств - Президента Таджикистана Эмомали Рахмона и Президента Азербайджана Ильхама Алиева - создали прочный фундамент для развития бизнеса", - заявил Хабибов.

Хабибов подчеркнул, что между странами сформирована необходимая договорно-правовая база, а профильные министерства и ведомства поддерживают развитие деловых связей.

Он также добавил, что Таджикистан определяет перспективные отрасли для привлечения инвестиций, включая азербайджанские компании.

"Мы заинтересованы в привлечении инвестиций, технологий и знаний азербайджанской стороны для реализации совместных проектов на территории Республики Таджикистан", - отметил Хабибов.

По его словам, таджикские компании также заинтересованы в расширении международного присутствия и сотрудничестве с Азербайджаном.

Хабибов привел примеры действующего сотрудничества, включая совместное предприятие по производству стеклопластиковых труб в Таджикистане, а также поставки сухофруктов и кондитерской продукции в Азербайджан.

Он также подчеркнул, что взаимодействие развивается и в сфере туризма и гуманитарных связей, включая рост туристических поездок из Таджикистана в Азербайджан и транзитом через него в другие страны.