Азербайджан и Таджикистан договорились о партнерстве сфере агропромышленного производства
В рамках Азербайджано-таджикистанского бизнес-форума состоялось подписание документа о сотрудничестве "Бобои Шарифбек" и "Аграрно-промышленный комплекс "Азерпамбыг".
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в мероприятии приняли участие представители государственных структур и деловых кругов, а также руководители профильных компаний.
Соглашение направлено на развитие двустороннего сотрудничества между компаниями в сфере агропромышленного производства и инвестиций.
Отметим, что сегодня в Баку проходит Азербайджано-таджикистанский бизнес-форум с участием представителей государственных структур и деловых кругов двух стран, в рамках которого обсуждаются перспективы расширения торгово-экономического сотрудничества, инвестиционные возможности, промышленная кооперация и развитие связей между предпринимателями Азербайджана и Таджикистана.
