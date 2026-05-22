Азербайджан и Таджикистан договорились о партнерстве сфере агропромышленного производства

В рамках Азербайджано-таджикистанского бизнес-форума состоялось подписание документа о сотрудничестве "Бобои Шарифбек" и "Аграрно-промышленный комплекс "Азерпамбыг".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в мероприятии приняли участие представители государственных структур и деловых кругов, а также руководители профильных компаний.

Соглашение направлено на развитие двустороннего сотрудничества между компаниями в сфере агропромышленного производства и инвестиций.

Отметим, что сегодня в Баку проходит Азербайджано-таджикистанский бизнес-форум с участием представителей государственных структур и деловых кругов двух стран, в рамках которого обсуждаются перспективы расширения торгово-экономического сотрудничества, инвестиционные возможности, промышленная кооперация и развитие связей между предпринимателями Азербайджана и Таджикистана.