Адекватная жилищная политика должна разрабатываться с участием коренных народов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил руководитель Канадского офиса Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) Омар Сиддик за круглым столом на тему "Права коренных народов", проведенном в Баку в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

Он отметил, что нарушение жилищных прав коренных народов является не только ограничением индивидуальных прав человека, но и наносит удар по коллективным правам, традициям, образу жизни и общинным ценностям.

"В основе проблем, с которыми сталкиваются коренные народы в доступе к адекватному жилью, лежат историческая несправедливость, колониальная политика и систематическое лишение их земель и территорий", - подчеркнул он.

Омар Сиддик отметил, что последствия этих проблем открыто наблюдаются в различных странах мира.

"Высокий уровень бездомности среди коренных народов, принудительные переселения, захват земель и процессы релокации - ярчайшие примеры этого. Переселения, происходящие из-за климатических явлений, конфликтов, различных проектов развития или непризнания земельных прав коренных народов, приводят к тому, что они оказываются вдали от земель, на которых живет их идентичность и культура", - сказал он.

По словам представителя UN-Habitat, решение этих вопросов требует комплексного подхода, основанного на правах человека и ставящего коренные народы в центр процесса принятия решений.

"Как отражено в Декларации ООН о правах коренных народов, адекватная жилищная политика должна разрабатываться с участием коренных народов. Жилищные решения должны формироваться в соответствии с потребностями, ожиданиями и повседневным жизненным опытом этих людей", - отметил он.

По его словам, обеспечение жилищных прав требует инклюзивного подхода, при котором никто и ни одно пространство не остаются без внимания.

Представитель UN-Habitat отметил, что участие в круглом столе многочисленных лидеров коренных народов из Латинской Америки, Африки и Азии создает важную возможность для обмена опытом, выработки рекомендаций и распространения наилучших практик.

Омар Сиддик добавил, что итоги обсуждений внесут вклад в подготовку Бакинского призыва к действию (Baku Call to Action), который будет разработан в рамках WUF13, а также в процессы промежуточного обзора Новой городской повестки.

"Право коренных народов на адекватное жилье станет одним из основных направлений деятельности UN-Habitat на глобальном уровне. Этот вопрос будет оставаться в центре внимания, начиная с Бакинского призыва к действию и вплоть до обзора Новой городской повестки и последующих инициатив", - подчеркнул он.

Отметим, что сегодня в Баку проходит заключительный день WUF13.

В первый день форума состоялись встреча министров, посвященная Новой программе развития городов, министерский круглый стол, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и дискуссии по вопросам городского благополучия. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума ознаменовался впервые организованным Саммитом лидеров. В этот день состоялись дискуссии высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, урбанизационной политике и устойчивости городов. Также в рамках WUF13 состоялось открытие павильона города Мехико, который был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с латиноамериканским регионом и подготовки к WUF14.

Третий день WUF13 также запомнился обширной программой мероприятий. В этот день прошли обсуждения по таким темам, как глобальный жилищный кризис, формирование безопасных и инклюзивных городов, климатическая устойчивость, искусственный интеллект и городское управление, "зеленая" урбанизация, социальное равенство и устойчивый транспорт.

Одним из наиболее ярких событий третьего дня стало подписание меморандума о побратимстве между азербайджанским городом Шуша и турецким городом Трабзон.

Четвертый день WUF13 был отмечен обширной программой мероприятий, посвященных темам урбанизации, изменения климата, инклюзивного городского развития, жилищной политики и устойчивого управления.

В пятый день форума продолжились обсуждения глобального жилищного кризиса, формирования безопасных и инклюзивных городов, устойчивости к климатическим изменениям, применения искусственного интеллекта в городском управлении, "зеленой" урбанизации и социального равенства.

Одним из важных событий Форума городов Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА), состоявшегося в четвертый день, стало объявление об официальном присоединении Алматы к "Декларации о намерениях по созданию Форума "Умные города, устойчивые к изменению климата" СПЕКА.

Также впервые в истории WUF по инициативе Азербайджана состоялся "Форум НПО WUF13: Глобальное партнерство и принятие решений" (WUF13 NGO Forum).

Форум WUF13, посвященный теме "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населённые пункты", объединил правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества для укрепления глобального сотрудничества в сфере устойчивого городского развития. Для участия в форуме зарегистрировались более 40 тысяч человек из 182 стран мира.