Состоялся гала-вечер “Best Managed Companies Azerbaijan 2026”

В Баку 20 мая 2026 года состоялся гала-вечер церемонии награждения "Best Managed Companies Azerbaijan 2026", организованной PASHA Bank и Deloitte Private.

На мероприятии выступили первый заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев, председатель Правления и главный исполнительный директор PASHA Bank Джавид Гулиев, управляющий партнер Deloitte Azerbaijan Нуран Керимов, председатель комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса Азербайджана Азер Амирасланов, а также директор департамента макроэкономических исследований PASHA Holding Эльман Эминов.

Джавид Гулиев отметил: "PASHA Bank уже пятый год является партнером проекта "Best Managed Companies", поскольку мы убеждены, что сильная экономика строится прежде всего на компаниях с эффективным управлением. За эти годы мы особенно убедились в одном: успешные компании не возникают случайно. Они формируются благодаря системному управлению, финансовой дисциплине, инвестициям в человеческий капитал и долгосрочному видению".

Он также подчеркнул, что программа "Best Managed Companies" представляет собой независимую платформу оценки, основанную на международных стандартах, где ключевыми критериями являются бизнес-эффективность, стратегическое управление и устойчивое развитие.

Управляющий партнер Deloitte Азербайджан Нуран Керимов отметил что "в этом году программа Best Managed Companies Azerbaijan отмечает свое пятилетие в нашей стране. За это время программа стала не просто платформой для признания достижений компаний, но и важной инициативой, способствующей развитию культуры корпоративного управления в Азербайджане. Компании, удостоенные награды сегодня, еще раз подтверждают, что сильное лидерство, стратегическое видение и принципы устойчивого управления являются основой долгосрочного успеха. Со своей стороны Deloitte продолжит содействовать продвижению этих ценностей в бизнес-экосистеме Азербайджана".

Победителями конкурса в этом году стали Araz Supermarket, Azersun Holding и CityNet.

Спонсорами "Best Managed Companies Azerbaijan 2026" выступают PASHA Bank и Deloitte Private, а партнерами - Азербайджанский фонд развития бизнеса, Американская Торговая Палата в Азербайджане, Университет АДА и Общественное Телевидение Азербайджана.

Международный конкурс проводится в Азербайджане с 2021 года. На сегодняшний день в нем приняли участие около 50 компаний, более 10 компаний удостоены звания "Best Managed Companies Azerbaijan", среди которых AVRORA Group, Azerconnect Group, Bridge Group of Companies, Embawood, NORM Cement (двукратный победитель), Saba, OBA Market, Veyseloglu Group of Companies (победитель два года подряд), METAK (победитель четыре года подряд и лауреат Золотой премии) и Azersun Holding.

