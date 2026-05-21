Samsung похоронит популярную серию смартфонов

Корпорация Samsung прекратит выпуск недорогих складных смартфонов. Об этом известный инсайдер Instant Digital заявил в своем блоге на Weibo, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В конце августа или начале сентября Samsung обычно выпускает партию новых складных устройств - смартфон-планшет Galaxy Z Fold и раскладушку Galaxy Z Flip. Однако в этом году специалист Instant Digital не нашел упоминания модели Galaxy Z Flip среди данных в цепочке поставок компонентов. Автор сделал вывод, что корейский IT-гигант похоронил популярную складную модель.

Инсайдер объяснил, что планирование смартфона начинается минимум за год до его выхода. На разработку того или иного девайса всегда указывают данные о поставках компонентов, но в этом году ничего подобного не было. "Если бы Flip 9 действительно разрабатывался, я бы уже увидел какие-нибудь документы", - заметил Instant Digital.

Из причин, по которым Samsung могла отменить разработку девайса, автор назвал резкий рост затрат на компоненты и "изживший себя" формат раскладушки. По словам Instant Digital, потребители стали чаще покупать смартфоны в "книжном" формате, типа Galaxy Z Fold, и их меньше стали интересовать компактные устройства.