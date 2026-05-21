В Баку назвали возможные сроки запуска трамвайных линий

Трамвайные линии могут появиться в Баку уже к 2028 году.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, об этом заявил глава Бакинского регионального управления Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA) Тарлан Сафаров на мероприятии, посвященном Генеральному плану Баку, прошедшем в рамках WUF13.

По его словам, Агентство сосредоточено на общественном транспорте в городе и делает для этого все возможное.

"Ежедневно на линии выпускаются 2300 автобусов, которыми пользуются примерно 5 миллионов пассажиров. Сегодня продолжается расширение транспортной сети. Мы также развиваем внутриметрополитенские системы. Для повышения доступности внутри города у нас есть 10 новых стратегий. Мы реализуем красную и зелёную линии метро. Рассматриваются возможности создания трамвайных линий, и мы стремимся ввести их в эксплуатацию к 2028 году", - сказал он.

