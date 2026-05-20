В Москве внезапно воспламенился автомобиль

В Москве на Каширском шоссе рядом с АЗС загорелся автомобиль.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал "Осторожно, Москва".

"Возгорание автомобиля произошло рядом с двумя АЗС на Каширском шоссе в столичном Царицыно. Судя по онлайн-картам и видео, рядом с местом ЧП находятся "Лукойл" и "Газпромнефть", - говорится в публикации.

Автомобилисты запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, что на проезжей части горит машина, при этом пламя охватило транспорт полностью. По предварительной информации, в момент возгорания в автомобиле никого не было. В настоящее время обстоятельства произошедшего уточняются. К месту едут спасатели.