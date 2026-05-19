В Баку пройдет первая встреча министров энергетики стран D8

Через две недели в Баку состоится первая встреча министров энергетики стран-членов D8.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на мероприятии "Диалог высокого уровня стран D-8 по вопросам энергетики и городского развития", проведенном в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), проходящей в Баку.

Министр отметил, что в рамках этой встречи министерство энергетики представит устав Центра по климату и энергетике D8, штаб-квартира которого будет располагаться в Азербайджане.

"Этот Центр будет играть роль региональной платформы для устойчивых энергетических проектов в странах D8 и внесет вклад в продвижение возобновляемой энергетики, энергоэффективности и других климатических инициатив. Посредством комплексного планирования мы можем ускорить энергетический переход, превращая города в более устойчивые, жизнеспособные и комфортные для проживания пространства", - сказал он.

Отметим, что WUF13 проходит в Баку с 17 по 22 мая в рамках сотрудничества Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и правительства Азербайджана.

Программа мероприятия объединяет различные заинтересованные стороны и группы единомышленников для обсуждения одной из самых актуальных мировых проблем - вопроса обеспечения жильем.

Мероприятие WUF13, посвященное теме "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", собирает национальные правительства разных стран мира, а также общины, экспертов и партнеров для обмена мнениями, формирования политических подходов и ускорения действий по поиску решений в области устойчивого городского развития.

Программа предоставляет возможности для проведения дискуссий высокого уровня посредством практик и ориентированных на решения платформ, а также интерактивных форматов встреч, обеспечивая основу глобальной политики на местном опыте.