В Лянкяране более 9 тыс. абонентов временно останутся без света В городе Лянкяран временно возникнут перебои с подачей электроэнергии. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Южном региональном управлении по энергоснабжению и сбыту.
Сообщается, что 19 мая в связи с проведением работ по обрезке деревьев в районах, питающихся от воздушной линии №6 напряжением 10 кВ, отходящей от подстанции "Лянкяран-2", подача электроэнергии будет ограничена с 10:00 до 13:00, а в районах, питающихся от воздушной линии №9, - с 14:30 до 16:00.
Отмечается, что перебои затронут территории, охватывающие в общей сложности 9 100 абонентов.
"Просим жителей отнестись с пониманием", - говорится в сообщении.
