Автор: Акпер Гасанов

Всемирный форум городов WUF13, как и ожидалось, превратился в наглядную демонстрацию того, как стратегическое видение, политическая воля и системный подход способны трансформировать городскую среду. Причем речь идет не о локальных улучшениях, а о глубинной, многослойной модернизации, которая сегодня получает признание на самом высоком уровне.

Выступления лидеров различных государств, прибывших в столицу Азербайджана, показали редкое единодушие. Председатель Президентского совета Ливии Мухаммад Юнис аль-Манфи подчеркнул, что Баку является примером гармоничного сочетания оригинальности и современности. Это не дежурный дипломатический комплимент - за ним стоит признание сложного баланса между сохранением исторического наследия и внедрением инновационных решений.

Король Эсватини Мсвати III акцентировал внимание на впечатляющей модернизации страны, особо отметив способность Баку одновременно бережно хранить свое прошлое и уверенно двигаться вперед. В свою очередь, вице-Президент Болгарии Илияна Йотова поблагодарила Президента Ильхам Алиев за высочайший уровень организации форума, подчеркнув, что Баку стал местом, где формируется повестка будущего.

Эти оценки не случайны. Форум был организован на безупречном уровне, продемонстрировав не только инфраструктурные возможности нашей столицы, но и высокий уровень управленческой координации. Это стало прямым ответом тем злопыхателям, которые рассчитывали на провал. Особо показательно выступление Президента Сербии Александара Вучича, который обратил внимание на технологический аспект развития Баку.

По его словам, решения таких сложных городских проблем, как перенаселение, транспортные заторы и дефицит парковочных пространств, сегодня невозможны без внедрения инноваций. И именно Баку демонстрирует, как это может быть реализовано на практике - от развития электрического общественного транспорта до комплексной цифровизации городской инфраструктуры. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев также отметил высокий уровень организации форума, что лишь усиливает общее впечатление: международное сообщество увидело в Баку не просто принимающую сторону, а полноценного лидера урбанистической трансформации.

Ключевым же элементом всей этой картины является роль Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Его стратегическое видение развития столицы и страны в целом стало основой тех преобразований, которые сегодня вызывают восхищение у гостей форума. Сравнение современного градостроительства с гонкой "Формулы-1", которое привел глава государства, оказалось чрезвычайно точным. Речь идет о необходимости сочетать скорость и точность, смелость и осторожность. Как на бакинской трассе, где болиды разгоняются до 300 км/ч, а затем вынуждены резко маневрировать в узких исторических улицах, так и в развитии города требуется баланс между динамикой модернизации и сохранением культурного кода.

Этот баланс особенно ярко проявляется в экологической трансформации Баку. За последние два десятилетия в столице было создано более 100 парков, скверов и садов, причем значительная часть из них прошла полную реконструкцию. Это не просто благоустройство - это системная политика по превращению города в комфортное, экологически устойчивое пространство.

Важно понимать масштаб задачи. Баку - один из старейших нефтяных центров мира, где промышленная деятельность на протяжении почти двух столетий практически не учитывала экологические стандарты. Районы нашей столицы, такие как Биби-эйбат, Беюкшор или печально известный "Черный город", долгие годы ассоциировались с тяжелым загрязнением. Сегодня же на месте последнего возник "Белый город" - современный урбанистический проект, который по праву можно считать символом новой эпохи в развитии столицы.

Не менее показательным является развитие таких проектов, как Sea Breeze - пример современной курортной урбанистики, ориентированной на качество жизни и комфорт. Все это формирует новый облик Баку - города, который стремительно превращается в пространство, где сочетаются инновации, экология и высокий уровень жизни.

При этом необходимо учитывать еще один важнейший фактор: все эти преобразования реализуются параллельно с масштабным процессом восстановления освобожденных территорий в Карабахе и Восточном Зангезуре. Речь идет о колоссальных финансовых и организационных ресурсах, которые государство направляет на возрождение регионов, разрушенных в результате многолетнего конфликта.

Именно в этом контексте становится очевидной уникальность стратегии Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Речь идет не о точечных проектах, а о комплексной модели развития, охватывающей одновременно столицу и регионы, экономику и экологию, инфраструктуру и социальную сферу. Такая многовекторность требует не только ресурсов, но и четкого стратегического планирования, что и демонстрирует нынешнее руководство нашей страны.

Можно с уверенностью сказать, что Баку уже сегодня входит в число наиболее динамично развивающихся столиц мира. Однако еще более важным является потенциал дальнейшего роста. Уже в ближайшие пять лет Баку имеет все шансы не только закрепить статус одного из самых красивых городов, но и стать одним из самых комфортных для жизни мегаполисов планеты. И в этом - главная суть прошедшего форума: Баку больше не просто участник глобального урбанистического диалога. Он становится одним из его ключевых центров, задающих направление развития для других городов.