Подписан Протокол 41-го заседания Координационного совета по БТК

Между Азербайджаном и Грузией подписан Протокол 41-го заседания Координационного совета по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс.

Как сообщает Day.Az, об этом в своем аккаунте в "X" написал министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев.

"В рамках 13-й сессии Всемирного форума городов Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе. На встрече был подписан Протокол 41-го заседания Координационного совета по реабилитации, реконструкции и строительству железнодорожного участка от Марабды до границы с Турецкой Республикой (Карцахи) в рамках проекта железной дороги Баку - Тбилиси - Карс. Документ имеет важное значение с точки зрения укрепления региональных транспортных связей, расширения транзитных возможностей и дальнейшего развития сотрудничества по Среднему коридору. В то же время этот документ подтверждает окончательную приемку и завершение работ по модернизации, проведенных в рамках проекта железной дороги Баку - Тбилиси - Карс. Выражаем благодарность господину Президенту за постоянное внимание и поддержку развития транспортного сектора", - отмечается в публикации.