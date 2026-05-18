https://news.day.az/officialchronicle/1835272.html Президент Ильхам Алиев: Урбанизация в Азербайджане проходит ускоренными темпами Урбанизация в Азербайджане проходит ускоренными темпами. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на церемонии открытия 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).
Президент Ильхам Алиев: Урбанизация в Азербайджане проходит ускоренными темпами
Урбанизация в Азербайджане проходит ускоренными темпами.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на церемонии открытия 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).
"Наша встреча в рамках столь значимого мероприятия при поддержке экспертов ООН и участии многочисленных гостей даст нам возможность больше узнать друг о друге, воспользоваться положительным опытом, а также поговорить об ошибках", - подчеркнул глава государства.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре