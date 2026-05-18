WUF13 стал площадкой обсуждения водных ресурсов и устойчивых городов

13-я сессия Всемирного форума городов (WUF13) стала площадкой обсуждения водных ресурсов и устойчивых городов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в интервью журналистам сказал Генеральный секретарь Платформы НПО Глобального Юга Фуад Керимли в рамках WUF13.

Он отметил, что сессия посвящена вопросам дефицита воды и неэффективного управления водными ресурсами с участием представителей разных стран и городов. В мероприятии участвовали панелисты из Пакистана, Ливана, Нигерии и Омана:

По его словам, в ходе панельных дискуссий состоялся обмен мнениями о том, как необходимо управлять водными ресурсами для формирования устойчивых городов будущего. При этом обсуждалось влияние неэффективного управления водными ресурсами на женщин и молодежь.

Ф. Керимли подчеркнул, что выступающие также обозначили принципы, на которых должны строиться города будущего.

"Состоялся также визит участников панели в Карабах. Они ознакомились с проектом "умное село" в селе Агалы и положительно оценили подход к формированию городов будущего.

Выступающие выразили благодарность Президенту Ильхаму Алиеву за реализацию подобных проектов.

Также было подчеркнуто, что неправительственные организации, работающие в направлении "умных городов", и их партнеры будут стремиться применять этот опыт Азербайджана в своих странах", - добавил он.