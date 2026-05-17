Китай делает ставку на умное и экологичное жилье

Китай намерен сосредоточиться на строительстве безопасного, экологичного и "умного" жилья нового поколения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил главный экономист Министерства жилищного строительства и городского-сельского развития КНР Ван Шэнцзюнь, в ходе панельной сессии "Жилье для городского процветания и возможностей для всех" в рамках WUF13.

По его словам, жилищные потребности населения Китая меняются - граждане все больше ориентируются не только на наличие жилья, но и на его качество.

"Сейчас люди хотят жить в более хороших домах. Поэтому мы продвигаем концепцию безопасного, комфортного, зеленого и интеллектуального жилья", - отметил он.

Ван Шэнцзюнь подчеркнул, что данная концепция касается не только нового строительства, но и модернизации старого жилищного фонда.

"Мы стремимся превращать старые дома в качественное современное жилье. Это касается не только коммерческого жилья, но и социального жилья", - сказал он.

Он отметил, что власти Китая оказывают значительную поддержку строительству социального жилья через предоставление дешевых земельных ресурсов, налоговые и финансовые льготы, а также долгосрочное финансирование по низким ставкам.

По словам представителя министерства, в стране действует прозрачная система распределения социального жилья, основанная на принципах справедливости и очередности.

"Во многих городах создана система очередей, благодаря которой граждане могут подать заявку, указать свои жилищные потребности и платежеспособность, после чего жилье распределяется в прозрачном порядке", - пояснил он.

Ван Шэнцзюнь добавил, что такие меры не только помогают решать жилищные проблемы населения, но и способствуют устойчивому социально-экономическому развитию и повышению конкурентоспособности городов Китая.