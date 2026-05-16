Twelve South выпустила пауэрбанк-брелок

Компания Twelve South представила компактный пауэрбанк PowerClip с аккумулятором на 2000 мАч, предназначенный для экстренной подзарядки смартфонов и других устройств в дороге.

Устройство получило встроенные кабели USB-C и поддерживает одновременную зарядку двух гаджетов, например смартфона и наушников. Один из кабелей также используется для зарядки самого аккумулятора. Поддерживается сквозная зарядка, позволяющая одновременно заряжать PowerClip и подключенное устройство. Полная зарядка занимает менее двух часов, а уровень заряда отображается с помощью светодиодных индикаторов.

PowerClip оснащен встроенной петлей и съемным карабином из цинкового сплава, благодаря чему его можно закрепить на сумке или связке ключей. Мощность зарядки составляет 5 Вт. В компании отмечают, что устройство рассчитано не на полную зарядку смартфона, а на кратковременное продление работы гаджета до доступа к полноценному источнику питания.

Пауэрбанк доступен в цветах Mint, Fuchsia, Teal, Dune и Slate. Стоимость устройства составляет $40.