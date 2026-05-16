Завтра в Баку стартует WUF13

17 мая в Баку стартует 13-я сессия Всемирного форума городов (WUF13) - одной из ведущих мировых платформ по вопросам градостроительства. Форум совместно организован Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и правительством Азербайджана.

Day.Az напоминает, что сессия, которая завершится 22 мая, посвящена теме "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты". WUF13 является одной из крупнейших международных площадок, где обсуждаются не только вопросы урбанистики и архитектуры, но и глобальные вызовы социального развития, экономических изменений, климатической повестки и качества жизни.

Эта платформа, созданная UN-Habitat, направлена на выработку международных решений современных проблем и формирование глобальной политики в сфере урбанизации. Она объединяет правительства стран, мэров городов, ученых, архитекторов, инвесторов, бизнес и представителей гражданского общества.

Проведение WUF13 в Баку рассматривается как показатель растущей роли Азербайджана в международных урбанизационных процессах. Это решение является высокой оценкой вклада страны в международное сотрудничество, его репутации, завоеванной как надежного партнера, и его современной градостроительной политики.

В этом году для участия в WUF13 зарегистрировались более 32 тысяч человек из 180 стран, что стало рекордным показателем за всю историю форума.

Площадкой проведения выбран Бакинский Олимпийский стадион и прилегающая к нему территория общей площадью 53 гектара. Здесь созданы пленарные залы, выставочные пространства, медиацентры и зоны инноваций. Зал для церемоний открытия и закрытия рассчитан на до 6 тысяч участников.

В рамках форума ежедневно планируется проведение до 300 параллельных сессий, встреч и мероприятий.