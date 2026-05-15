ОАЭ решили построить новый нефтепровод в обход Ормузского пролива

ОАЭ построят новый нефтепровод в обход Ормузского пролива к 2027 году, сообщает телеканал Al Аrabiya со ссылкой на планы государственной компании Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Проект позволит экспортировать нефть напрямую из порта Эль-Фуджайра, минуя зону военного конфликта. Новый трубопровод призван вдвое увеличить мощности ADNOC по поставкам сырья.

Сейчас у ОАЭ есть одна нитка трубопровода в Эль-Фуджайру - ADCOP (Abu Dhabi Crude Oil Pipeline) протяженностью около 400 км и пропускной способностью 1,5 млн баррелей в день с возможностью расширения до 1,8 млн, - но ее недостаточно.

При этом Al Аrabiya отмечает, что порт Эль-Фуджайра за последнее время неоднократно подвергался обстрелам и атакам беспилотников, и его инфраструктура остается уязвимой для подобных атак. Тем не менее других вариантов реализовать свои экспортные возможности в условиях продолжающегося конфликта у ОАЭ нет, подчеркивается в сообщении.

Порт Эль-Фуджайра расположен примерно в 130 км от Ормузского пролива. Он входит в четверку крупнейших бункеровочных хабов планеты, однако не только переваливает, но и хранит огромные объемы углеводородов: общая емкость его нефтехранилищ превышает 110 млн баррелей. Среди ключевых объектов - подземные пещеры для хранения сырой нефти проекта "Аль-Мандус" на 42 млн баррелей. Эти каверны, вырубленные в скалах, спроектированы с учетом устойчивости к атакам дронов и крылатых ракет.