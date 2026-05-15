Сегодня тюркские государства должны укреплять сотрудничество в сферах экономики и инвестиций.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом сказал на неформальном саммите стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ) в Туркестане Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает Day.Az.

Он отметил, что мировая экономика остается нестабильной и непредсказуемой.

"Меняются международные геополитические ориентиры, усиливается конкуренция как на глобальном, так и на региональном уровнях. Вооруженные конфликты и войны не прекращаются. Все это, как мы видим, негативно сказывается на мировой экономике. Страны нашего региона уже начинают ощущать последствия ситуации на Ближнем Востоке", - сказал Президент Казахстана.

Он заявил, что в такое непростое время единство тюркских государств приобретает особое значение.

"Наши страны объединяет общая многовековая история, духовные ценности и братские связи. Считаю, что сегодня тюркские государства, учитывая требования времени, должны укреплять сотрудничество в сферах экономики и инвестиций, а также объединять усилия во имя общих интересов.

В этой связи особенно важно, что сегодняшнее заседание посвящено вопросам искусственного интеллекта и цифрового развития", - добавил Токаев.