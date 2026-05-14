Азербайджан создал прочную основу для инициатив Глобального Юга благодаря продвижению многостороннего сотрудничества и председательству в Движении неприсоединения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил бывший секретарь руководящих органов и глава отдела межправительственных связей UN-Habitat (Гана) Кристиан Менса в ходе выступления на I Генеральной ассамблее Платформы неправительственных организаций Глобального Юга, проходящей в рамках "Бакинской недели градостроительства".

"Лидерство Азербайджана в продвижении многостороннего сотрудничества, включая председательство в Движении неприсоединения, создало прочную основу для таких инициатив, как Платформа НПО Глобального Юга", - сказал он.

Менса также отметил важность объединения представителей гражданского общества для продвижения инклюзивного международного диалога.