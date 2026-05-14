Вопрос открытия турецко-армянской границы решается совместно с Азербайджаном.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил член Правления Центра анализа международных отношений Джавид Велиев за круглым столом на тему "Обсуждения вокруг выступления Президента Ильхама Алиева во время визита в Зангилан".

Он отметил, что Открытие турецко-армянской границы остается крайне важным вопросом с точки зрения дальнейшего будущего Армения.

По его словам, начиная с 2022 года обе стороны - Армения и Турция - назначили специальных представителей. Однако, несмотря на это, Турция до сих пор не открывает границу.

"На Анкарском форуме Президент Реджеп Тайип Эрдоган также заявил, что вопрос открытия границы с Арменией обсуждается с Азербайджаном", - отметил он.

Дж.Велиев подчеркнул, что открытие этой границы станет результатом совместного решения Турции и Азербайджан.

"За последние шесть лет ситуация в регионе развивается в пользу Азербайджана, вопреки ожиданиям реваншистских сил в Армении", - добавил он.