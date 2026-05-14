Автор: Лейла Таривердиева

Любовь к Родине - понятие широкое, а главное - подразумевающее действие. Нетрудно любить Родину на словах, оставаясь безучастным к ее проблемам и заботам, только требуя от нее дивидендов и ничего не давая взамен. Но когда она искренняя, не требуется никаких слов. Достаточно одного фото, которое говорит обо всем.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами из поездки с Президентом Ильхамом Алиевым в Зангилан. На фото глава государства сидит на берегу бурного горного потока, и по лицу его видно, что он счастлив и умиротворен. Он наедине с природой, с шумом реки, с тишиной, которую редко может себе позволить в том скоростном темпе, в каком развиваются сегодня события в регионе и вокруг него.

Все привыкли к тому, что Президент Азербайджана обычно сдерживает эмоции, держится строго, как и подобает держаться политику такого уровня. Об Азербайджане судят по его первым лицам - Президенту и Первому вице-президенту, и это очень высокая планка.

Но вне государственных дел можно расслабиться. На семейных фото, опубликованных Первой леди, мы видим человека, находящегося в полной гармонии с природой, которому выпала минутка на то, чтобы просто посидеть и проникнуться ощущением - звуками и ароматами родной земли, своей Родины.

Президент Ильхам Алиев связан с Родиной корнями, мыслями, делами, каждая частичка этой земли близка ему. Освобожденный и хорошеющий день ото дня Зангилан - один из прекрасных ее уголков. И Президент не может не быть счастлив и умиротворен, сидя на берегу горной реки, потому что то, каким стал возрожденный Зангилан, - это плод его труда, результат его решений. Посетив Беситчайский заповедник в феврале 2021 года, Президент Ильхам Алиев видел совсем другую картину. И не только потому, что была зима, а сейчас цветущий май. Земля тогда еще не пришла в себя после многолетнего варварства захватчиков, а теперь она ожила. Значит, все было сделано правильно.

Зангиланский район, Беситчайский заповедник подверглись экологическому террору. Этот лес, который можно видеть на фото, опубликованных Мехрибан ханум, был бы гуще и роскошнее, если бы сформировавшейся здесь экосистеме не был нанесен серьезный ущерб. В свой приезд в Зангилан пять лет назад глава государства и члены его семьи посадили в заповеднике чинары, а также выпустили мальков в Беситчай.

Спустя пять лет экосистема заповедника начала восстанавливаться. Может ли быть более высокая оценка для руководителя страны, чем радость возрожденной земли, которая ощущается в каждом шелесте травы и каждом всплеске воды?

Словно все проблемы, все заботы отодвинулись в момент общения с природой на задний план. Так может показаться, глядя на фото. Но это, конечно же, не так. Потому что понятие Родины - это не только красивая природа. Любоваться пейзажами, не думая ни о чем, может позволить себе рядовой обыватель. Президенту же приходится думать о многом. Он отвечает за страну, за народ, за каждый шаг Азербайджанского государства. Ответственность за Родину - это груз, который способен нести не каждый. Нужна сила, воля и мудрость. Этих качеств Президенту Азербайджана не занимать.

Президент Ильхам Алиев очень тесно связан с Родиной. Любовь к Родине - это один из главных мотиваторов в его работе, помогающий принимать правильные решения. И все же, даже сильной личности нужно иногда вот так вот закрыть глаза, слушая шум реки. Снять обувь, посидеть на нагретых солнцем камнях и еще раз ощутить свою связь с родной землей. Она не прерывается, она есть всегда, но на природе чувствуется особенно отчетливо. Шум воды, пение птиц, закипающий самовар, предвещающий вкусное чаепитие. А рядом - самый близкий человек, та, кто сопровождает на всем жизненном пути, и в радостях, и в горестях.

Мехрибан ханум снимает фоторепортажи в поездках Президента с большой любовью и теплотой. Ощущается даже какой-то уют, чисто семейный. Надо сказать, что семья, как и Родина, является константой для Президента Азербайджана, его опорой и вдохновением. На всех кадрах, где Ильхам Алиев запечатлен с членами семьи, можно увидеть, как он горд и счастлив. Эти чувства невозможно скрыть. Чувство семьи, как и чувство Родины, свято, это фундамент, на котором строятся общество, политика, успехи и победы. На вопрос, в чем успешность политики Президента Ильхама Алиева, можно, не задумываясь, ответить: в чувстве семьи и в чувстве Родины...

Платановая роща в Беситчайском заповеднике постепенно восстанавливается. Конечно, это не те вековые чинары, которые уничтожили оккупанты. Но через пару десятков лет уже новые поколения зангиланцев будут гулять по этому лесу, любоваться его красотой и медитировать на шум горного потока. Все, что делает Президент Азербайджана сегодня, он делает с расчетом на будущее Родины. На наше будущее.