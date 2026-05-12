Япония получила первую нефть из Азербайджана

Автор: Марьяна Ахмедова, и.о. главного редактора Day.Az

Первая поставка азербайджанской нефти в Японию стала сигналом о возможном изменении географии поставок нефти в Восточную Азию. На фоне растущей напряженности вокруг Ормузского пролива Токио все активнее ищет альтернативные источники сырья, не зависящие от нестабильных маршрутов Ближнего Востока. В этих условиях Азербайджан закономерно рассматривается как один из надежных партнеров в диверсификации энергоресурсов.

12 мая 2026 года в японский порт Йокогама прибыл танкер с азербайджанской нефтью. Танкер с примерно 283 тыс. баррелей азербайджанской нефти - около 12% от суточного потребления нефти в Японии - прибыл на нефтеперерабатывающий завод ENEOS в Йокогаме, префектура Канагава. Груз поступил на завод "Негиси" - один из ключевых перерабатывающих узлов страны.

По словам представителей японского Министерства экономики, торговли и промышленности, это первая поставка нефти из Центральной Азии с тех пор, как страна вынуждена была перестраивать цепочки импорта из-за фактического закрытия Ормузского пролива в условиях войны с Ираном.

Для Токио вопрос диверсификации поставок становится все более чувствительным. Япония остается одной из наиболее зависимых от ближневосточной нефти экономик мира. Для понимания масштаба происходящего необходим контекст. До начала войны с Ираном Япония получала около 95% своей нефти с Ближнего Востока. Это делало страну одной из наиболее уязвимых в мире с точки зрения энергетической безопасности.

В 2025 году около 78% всего ближневосточного нефтяного экспорта в Китай, Японию, Южную Корею и Тайвань проходило через Ормузский пролив. Когда этот коридор оказался фактически заблокирован, Восточная Азия столкнулась с острейшим энергетическим кризисом.

Именно поэтому интерес к поставщикам, способным экспортировать нефть в обход пролива, стремительно растет. Азербайджан в этой ситуации имеет стратегическое преимущество.

Азербайджанская нефть экспортируется преимущественно по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан. По данным bp, в 2025 году по этому маршруту было отгружено около 207 миллионов баррелей нефти, а пропускная способность трубопровода составляет 1,2 миллиона баррелей в сутки. БТД выходит к турецкому побережью Средиземного моря, минуя любые ближневосточные коридоры. Для японских покупателей, привыкших зависеть от единственного прохода через Ормуз, это принципиально иная логика безопасности поставок. Именно наличие независимой экспортной инфраструктуры сегодня становится одним из главных преимуществ Азербайджана на мировом рынке.

Объемы азербайджанского производства остаются устойчивыми. Азербайджан добыл 6,6 миллиона тонн нефти (включая конденсат) в первом квартале 2026 года. Из них 3,9 миллиона тонн пришлось на блок "Азери-Чираг-Гюнешли" - флагманское месторождение страны. Экспорт нефти за тот же период составил 5,2 миллиона тонн. В 2025 году Азербайджан экспортировал 23,38 миллиона тонн нефти в 22 страны мира. Это демонстрирует широкую географию торговых связей и устойчивость поставок.

Дополнительный интерес для Японии представляет и качество азербайджанской нефти.Азербайджанская нефть марки Azeri Light - премиальная легкая нефть с низким содержанием серы. Она хорошо подходит для азиатских НПЗ, ориентированных на производство высококачественных нефтепродуктов. Легкая нефть, в отличие от традиционного ближневосточного сырья средней плотности, как правило дает более высокий выход ценных нефтепродуктов, что выгодно для экономики переработки.

Немаловажно и то, что японский бизнес уже присутствует в азербайджанском энергетическом секторе. В частности, компания INPEX владеет долей в нефтяных месторождениях Азербайджана. Это создает дополнительную основу для углубления сотрудничества и формирования долгосрочных поставочных цепочек.

Пока объемы поставок азербайджанской нефти в Японию остаются ограниченными, однако сам факт появления Azeri Light на японском рынке может стать началом более масштабного процесса. Зависимость Азии от импортного ископаемого топлива превращает геополитическую напряженность в экономическое давление, а энергетическая безопасность и диверсификация становятся ключевыми стратегическими приоритетами региональной политики. Такие страны, как Япония, Южная Корея и Тайвань, оказались среди наиболее уязвимых в условиях закрытия Ормузского пролива.

Все они - крупнейшие потребители нефти, все ищут надежных поставщиков вне зоны ближневосточного риска. Азербайджан с его независимой экспортной инфраструктурой, стабильными объемами производства и качественной нефтью марки Azeri Light объективно вписывается в эту логику.

Торговые маршруты между Азией и Европой переформатируются в последние годы, что повышает значение Азербайджана как транзитного и логистического узла для экспорта центральноазиатских углеводородов. Это создает дополнительные возможности: через азербайджанскую инфраструктуру на азиатские рынки могут выходить и другие каспийские производители, что укрепляет роль Баку как регионального энергетического хаба.

Среди потенциальных направлений расширения азербайджанского присутствия в Восточной Азии - Южная Корея, Сингапур и другие. Каждая из этих экономик столкнулась с теми же проблемами, что и Япония. Спрос на "безопасных" поставщиков здесь устойчивый и долгосрочный.

Азербайджан годами последовательно выстраивал инфраструктуру, позволяющую говорить о стране как о полноценном узле евразийской связности. БТД, Южный газовый коридор, в перспективе поставки возобновляемой электроэнергии - все это элементы одной стратегии.

SOCAR расширяет международное присутствие, приобретая доли в зарубежных нефтяных проектах - в том числе в Израиле и ОАЭ. Азербайджан превращается в активного игрока на глобальном энергетическом рынке. А поставки нефти в Японию стали сигналом о том, что страна готова занять место в азиатском энергетическом пространстве.

Объем первой поставки азербайджанской нефти в Японию может показаться скромным, однако это уже конкретный шаг к реальной диверсификации, демонстрация того, что альтернативы ближневосточному сырью существуют и работают.

В мире, где трубопроводы и танкерные маршруты все чаще становятся инструментами большой политики, страна с независимой экспортной инфраструктурой, стабильными поставками и прагматичным внешнеполитическим курсом приобретает вес, несопоставимый с ее географическими размерами. Именно таким сегодня воспринимается Азербайджан - надежным элементом глобальной системы энергетической безопасности.