Автор: Марьяна Ахмедова, и.о. главного редактора Day.Az

Азербайджан на протяжении многих лет последовательно выстраивал репутацию стабильного и предсказуемого поставщика энергоресурсов. Последние годы лишь усилили это восприятие: именно азербайджанский газ стал одним из факторов, позволивших европейскому рынку относительно спокойно пройти период резкого сокращения поставок из России.

Однако ключевая особенность энергетической политики Баку заключается не только в оперативной реакции на кризисы, но и в ориентации на долгосрочную стратегию. Подход, реализуемый под руководством Президента Ильхама Алиева, основан на прагматичном понимании глобальных энергетических процессов. В недавнем интервью местным телеканалам глава государства сообщил о расширении экспортной географии азербайджанского газа: к 14 странам-импортерам в ближайшее время добавятся еще две европейские страны.

"Таким образом, в целом их будет 16, и это самое большое количество по поставкам трубопроводного газа. Ни одна другая страна в мире не поставляет трубопроводный газ в столько стран, как Азербайджан. В прошлом году наш экспорт составил более 25 млрд кубометров с потенциалом роста, и есть два источника для роста", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

Эти планы реализуются на фоне стратегического решения Европейского союза отказаться от российского газа к 2027 году. В таких условиях Азербайджан объективно становится одним из ключевых альтернативных поставщиков. Страна делает ставку на два направления: новые месторождения и возобновляемую энергетику. Чем больше зеленой энергии, тем больше газа можно направить на экспорт, что одновременно укрепляет позиции Азербайджана как надежного поставщика.

Среди перспективных проектов - глубоководная часть месторождения "Азери-Чираг-Гюнешли", где новая добыча газа может стартовать уже в этом году, и проект "Шахдениз Компрессия", обеспечивающий дополнительные объемы. Значительный потенциал имеют месторождения "Бабек" и "Абшерон", где вторая фаза добычи может увеличить производство втрое.

Не менее важным стал выход на новые рынки. В 2025 году Азербайджан начал экспорт газа в Сирию: меморандум с правительством страны был подписан 12 июля, а с 2 августа начались поставки через Турцию на электростанции в Алеппо и Хомсе. На первом этапе планируется экспортировать 1,2 млрд кубометров газа в год, что позволит вырабатывать 1200-1300 МВт электроэнергии. Уже в 2025 году из Азербайджана в Сирию было экспортировано 0,5 млрд кубометров природного газа.

"Сирия стала нашим новым партнером в прошлом году. И мы рады, что можем помочь сирийскому правительству уменьшить дефицит электроэнергии, потому что, по разным оценкам, наш газ помогает им сократить на четыре часа проблемы с энергией и электроэнергией. И мы рассматриваем возможность увеличения поставок. Так что для многих стран азербайджанский газ играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности. И все это благодаря диверсифицированной системе трубопроводов и хорошей репутации надежного поставщика с хорошими политическими связями, поскольку большинство наших клиентов являются членами Европейского Союза. Все это очень положительные факторы", - отметил Президент Ильхам Алиев.

Возвращаясь к концу 2024 года, нельзя не вспомнить COP29, когда Баку стал хостом главной мировой климатической конференции. Тогда страна подверглась критике со стороны "зеленых" активистов: как принимать конференцию, будучи крупным производителем ископаемого топлива, и при этом защищать его добычу?

Но уже сегодня картина глобальной энергетики изменилась. С приходом администрации Дональда Трампа в США подход к возобновляемой энергетике пересматривается. Недавние события в Венесуэле, где американские компании планируют вложить не менее 100 миллиардов долларов в нефтяную промышленность, наглядно это показывают. Президент Трамп в целом выступает против ВИЭ, но практика демонстрирует, что полный отказ от ископаемого топлива невозможен: производство "зеленой" энергии связано с большими финансовыми издержками, а нефть и газ остаются ключевыми для стабильности рынков.

Именно об этом Президент Ильхам Алиев говорил еще несколько лет назад, когда многие рассматривали ВИЭ как безальтернативную замену традиционной энергетике. Сегодня мировая практика подтверждает его позицию.

"Я знаю, что некоторые европейские финансовые учреждения начали пересматривать свою политику в отношении ископаемого топлива, которое ранее было полностью запрещено. Теперь они начинают рассматривать возможность финансирования проектов, связанных с ископаемым топливом. Некоторые ведущие энергетические компании - даже те, которые изменили свои названия, чтобы удалить упоминания о нефти, - просто следовали общей тенденции. Теперь они возвращаются к ископаемому топливу. Это было очевидно и, честно говоря, смешно", - подчеркнул глава государства.

Параллельно Азербайджан активно развивает зеленую энергетику, демонстрируя умение сочетать прагматизм и инновации. Ветровая электростанция с саудовской ACWA Power, первая солнечная станция мощностью 230 МВт от компании Masdar и проект компании bp в Джебраиле мощностью 240 МВт - это только начало. Китайские и турецкие компании также проявляют интерес к новым проектам.

"Поэтому я думаю, что сейчас в европейских институтах также понимают, что этой мании против ископаемого топлива должен быть положен конец. Должны возобладать прагматизм и реализм. Азербайджан является незаменимым партнером для европейских потребителей сегодня и на протяжении еще долгих лет. И наша роль как надежного поставщика с точки зрения энергетической безопасности будет только расти. Не снижаться, а только расти. А если прибавить к этому электроэнергию, зеленую энергию и водород, в том числе зеленый водород, то наша роль станет еще более значительной", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

В результате Азербайджан демонстрирует редкое сочетание стратегического видения и практической реализации. Страна одновременно укрепляет энергетическую безопасность партнеров, расширяет экспортную географию и готовится к долгосрочным структурным изменениям в мировой энергетике. Подход Азербайджана сегодня соответствует мировой практике: то, что еще несколько лет назад вызывало споры, теперь стало нормой для большинства стран.

Азербайджан в этой системе координат - не просто поставщик газа, а государство, предлагающее устойчивую, реалистичную модель энергетического развития. Именно такой баланс прагматизма и гибкости делает страну востребованным партнёром и усиливает её позиции на глобальной энергетической карте.